Hiniling ni Senador Francis “Chiz” Escudero sa Malacañang na ipitin ang pensyon ng mga retiradong pulis at sundalo na patuloy na nagtatrabaho sa gobyerno, tulad ni Senador Ronald “Bato” dela Rosa.

Ayon kay Escudero, nadodoble ang binabayad ng pamahalaan sa mga retiradong nagtatrabaho pa rin sa gobyerno dahil tumatanggap na sila ng pensyon, sumusuweldo rin sa pagtatrabaho sa gobyerno.

Aniya, dapat ipitin ang pagbibigay ng pensyon sa kanila habang sila ay nagtatrabaho sa gobyerno.

Si Dela Rosa ay da¬ting pinuno ng Philippine National Police (PNP) na nagtrabaho sa Bureau of Corrections (BuCor) at naging senador matapos magretiro sa serbisyo. Marami pa umanong retiradong pulis at militar ang nagtatrabaho ngayon sa gobyerno.

“May tinatanggap silang pensyon na napakabigat na sa budget ng ating pamahalaan. Pero kung magkatrabaho man sila pagkatapos nilang magretiro, aba’y balewala iyon dagdag pa iyon,” diin ni Escudero sa interview ng DWIZ nitong Sabado.

“Maraming kalihim, congressman at senador na retired na galing sa militar na tumatanggap ng pensyon. Ito ay dagdag pa sa ibabaw na anumang suweldo na tinatanggap nila mula sa pamahalaan,” dugtong ng senador.

Aniya, kung mataas ang suweldong tinanggap ngayon ng retirado, dapat ay ipitin muna ang pag-release ng kanilang pensiyon.

“Puwede ba choose the right answer tayo. Kung ano ang mas mataas eh ‘yon ang piliin nila habang nasa gobyerno sila. Kung ano ang mas mababa, eh di huwag na muna para naman makabawas-bawas sa gastos ng pamahalaan kaysa naman doble ang compensation at suweldo na tinatanggap nila,” paliwanag ng senador.

Isinulong ni Escudero ang kanyang rekomendasyon matapos igiit ni Dela Rosa ang panukala sa mandatory ROTC upang sa gayon ay ma-katulong umano kabataan sa pagtatanggol sa West Philippine Sea.

“Puwede ba pakisabi natin kay Senator Bato, sila na muna ang unahin natin na pag¬serbisyuhin tutal naman may nata-tanggap sila sa gobyerno eh,” giit pa ng senador.