Alden, Coco magsasama sa pelikula

Nauna na nga riyan ang successful movie nila ni Julia Montes na !Five Breakups and a Romance’ na susundan naman ng 2023 Metro Manila Film Festival (MMFF) entry na ‘Family of Two (A Mother and Son Story)’ kung saan kasama niya ang nag-iisang Megastar na si Sharon Cuneta.

Ayon kay Alden, nag-overlap daw ang paggawa niya ng ‘Family of Two (A Mother and Son Story)’ at ‘Five Breakups and a Romance’ na nakatulong daw para sa kanyang mental health.

Bago pa mapanood ang movie niya with Megastar ay nakatapos na siya ng isa pang pelikula at heto nga ang movie nila ni Heaven Peralejo.

‘Out of Order’ ang working title nito na special para kay Alden dahil ito ang una niyang pelikula bilang isang direktor.

Thankful si Alden sa boss ng Viva na co-producer niya sa nasabing pelikula na si Vic del Rosario dahil binigyan siya ng full control sa pelikula.

Samantala nabanggit ng entertainment media sa naganap na presscon ng ‘Family of Two (A Mother and Son Story)’ ang sinabi ni Coco Martin na dream daw nito na makatrabaho si Alden.

“Mas dream ko po siyang maka-work,” sey ni Alden.

Dahil daw kay Julia ay nakilala niya si Coco na tinawag niyang ‘genuine person’.

Sinabihan pa raw siya ng Kapamilya actor na kung may kailangan siya gaya ng payo ay tawagan lamang daw niya ito.

At nang matanong kung may plano ba silang magsama sa isang proyekto, sey ni Alden, “Magbibigay ako ng teaser, parang MMFF next year.”

Bonggels