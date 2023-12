2 tulak timbog sa P500K shabu

Tinatayang mahigit sa kalahating milyong halaga ng shabu ang nasamsam sa dalawang tulak na nasa listahan ng High Value Individual (HVI) sa isinagawang buy bust operation sa Bacoor City, Cavite, Biyernes ng gabi.

Kinilala ang mga naarestong suspek na sina alyas ‘Jovie’ at alyas ‘Argel’ kapwa nasa wastong edad, ng Brgy Panapaan 4, Bacoor City, Cavite at nasa listahan ng HVI.

Sa ulat ng pulisya, alas-9:45 kamakalawa ng gabi nang magsagawa ng buy-bust operation ang mga operatiba ng Drug Enforcement Unit (DEU) ng Bacoor City Police sa 186 Remedios St., Brgy Panapaan 4, Bacoor City, Cavite na nagresulta sa pagkakaaresto ng mga suspek.

Narekober sa kanila ang tinatayang 75 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na P517,500.00, buy-bust money at sling bag.

Ang dalawa ay matagal nang minamanmanan ng pulisya na kilalang mga tulak sa lugar bago ang kanilang pagkakaaresto. (Gene Adsuara)