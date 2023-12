Xyriel durog puso sa hiwalayan kay Zaijian

Super sad ang mga faney nina Zaijan Jaranilla at Xyriel Manabat, dahil nauwi sa paghihiwalay ang relasyon nila.

Ang dami pa namang naaliw sa relasyon nilang dalawa, na sabi nga ay bagay na bagay sila, na isang kikay, at isang tahimik.

Pero `yun nga, break na sila. Pinalabas na nga ang inaabangang breakup scene ng dalawang Kapamilya stars matapos ipagtapat ni Tim (Zaijan) kay Roxy (Xyriel) na may nakahalikan siyang iba at hindi lang basta halik kundi special kiss pa raw.

Yes, sa ‘Senior High’ nga ang eksenang `yon, na dumurog sa puso ng mga faney.

Kasi nga, binuking na rin ni Tim na si Poch (Miggy Jimenez) ang nakahalikan niya. Super awkward nga naman kung malaman mong kahalikan pala ng dyowa mo ay ‘yung kaklase mo, na kapwa lalaki.

Nag-trending ang eksena nina Zaijan at Xyriel dahil sa pak na pak na acting nila. Sey ng mga netizen, iba talaga ang homegrown stars ng Kapamilya network!

“Hindi bago sa akin as manonood ng dramas ang ganitong scene pero noong sina Zaijan at Xyriel ang nagdala, grabe ‘yung impact! Talagang damang-dama at binuhay nila mismo yung eksena!” sey ni @ydnnasayaso.

“Ang galing nilang dalawa especially Xyriel kasi maiiyak ka tapos matatawa rin. Effective siya talaga magdala,” comment ni @ofelia.amoyan.

“And that is how it’s done! The Madam Anna Manalastas and Santino way!” ani @arrengarciaii.

Kaloka, na sumabay pa ang breakup scene nina Xyriel at Zaijian sa usong-usong hiwalayan ngayon, ha!

But wait, baka baka naman ito na ang chance ni Archie (Elijah Canlas) kay Roxy since mukhang may nade-develop na feelings habang magkakatuluyan na nga ba ang Tim-Poch loveteam?

Bongga! (Dondon Sermino)