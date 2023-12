Vilma, Christopher ‘E.A.T.’ guesting kinansela

Tahimik lang ang mga bida ng ‘When I Met You in Tokyo’ na sina Vilma Santos, Christopher de Leon sa tsikang biglang kinansela ang promo guesting nila sa ‘E.A.T.’ nina Tito Sotto, Vic Sotto, Joey de Leon.

Ayon sa isang source ng Abante, handang-handa na raw sina Ate Vi, Boyet para sa guesting na ‘yon ng kanilang pelikula, pero sinabihan daw sila na kanselado na ‘yon.

‘Management decision’ daw ang sinabing dahilan. Si Suzette Doctolero raw kasi ang scriptwriter ng kanilang pelikula.

Tsika ng source namin, “Marami raw kasing sinabi si Suzette against TVJ, sa ibang Legit Dabarkads at sa show mismo nang umalis sila sa GMA-7 at lumipat sa TV5.

“Na-hurt daw ang nga taga-‘E.A.T.’ at fresh pa raw kasi ‘yon kaya hindi puwedeng mag-guest sina Ate Vi at Sir Boyet. Sayang nga.”

Kahit daw friends nina Ate Vi, Boyet ang TVJ ay hindi sila puwede sa

‘E.A.T.’ dahil kay Suzette.

Hiningan naman namin ng pahayag si Suzette tungkol sa isyung ito at sabi niya, “Ay ‘di ko alam ‘yan.

But I understand. Thats life. We move on. I hope sila rin. Lapit na Pasko.

“Hindi naman sinabi sa akin ng producers. Busy kasi ako. Paalis-alis kasi ako. Ni hindi nga ako nakaka-attend sa mga event ng movie at laging me kasabay na event din. Hahaha. At now na nalaman ko, wala naman din effect sa akin. I mean, me nabawas ba sa pagkatao ko? Wala.

“Sad lang na dinamay ang ibang tao at sa anong dahilan? But anyway, we don’t let naman things like this affect us. We just move on and forgive everyone kasi. Di ba lapit na Pasko kaya nood sila ng movie,” sey ni Suzette.

Samantala, tuloy pa rin ang cast sa pangunguna nina Ate Vi, Boyet sa pagpo-promote ng kanilang 2023 Metro Manila Film Festival official entry.

Very thankful nga sila na tumutulong daw ang entertainment press sa promotions ng ‘When I Met You in Tokyo’.

Samantala, bukas naman ang mga pahina ng Abante kung nanaisin ng mga taga-‘E.A.T.’ na magbigay ng kanilang panig kaugnay ng isyung ito. (Jun Lalin)