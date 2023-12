Sarah nagpa-tribute sa yumaong singer

Pumanaw na ang The Voice of the Philippines (Season 2) artist na si Kokoi Baldo.

Ayon sa ulat, namatay si Kokoi nang ‘ma-ran over’ ng isang truck ang motor niya sa Bacolod.

Nakilala si Kokoi nang maging viral ang kanyang blind audition sa ‘The Voice of the Philippines’ kung saan ang lahat ng coaches ay umikot.

Pinili ni Kokoi na maging bahagi ng Team Sarah ni Sarah Geronimo at nadala siya nito hanggang live show.

Naging viral din ang naging desisyon ni Coach Sarah kung sino ang pipiliin at ilang minuto siyang umiyak dahil nahirapan nga siya sa pagpili kina Kokoi at Monique Lualhati.

Sa huli nga ay si Monique ang pinili ni Sarah para lumaban sa semi-finals kasama si Jason Dy na naging champion sa season na iyon.

Nagbigay naman ang Popstar Royalty ng kanyang touching message sa namatay niyang artist.

“Maraming salamat at ibinahagi mo sa amin ang talento mo sa musika. Marami po akong natutunan sa inyo lalo na ang prinsipyo n’yo sa buhay.

“Maraming salamat, Sir Kokoi. May your soul rest in God’s presence,” sey ni Sarah sa kanyang social media post.

Rest in peace, Kokoi. (Byx Almacen)