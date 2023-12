Romnick naloka kinasal daw sa kapwa lalaki

Sa tagal na ni Romnick Sarmenta, sanay na sanay na raw siya sa mga intriga. Oo nga naman, wala pang social media noon, kung ano-ano na ang binabato sa kanya.

Pero, ang hindi raw niya kinaya ay ang kuwentong kinasal siya sa kapwa lalaki.

“Ang dami na ngang binintang sa akin. At that time, masakit `yon. Pero ngayon, parang matatawa ka na lang.

“May kuwento na nagpakasal daw ako sa lalaki sa Hawaii. May lumabas na ganun. ‘Yun ang time na hindi pa ako nakakalipad kahit isang beses. Sabi ko, saan galing `yon?

“Tapos may lumabas din na may mga anak ako, and that was the time na teenager pa lang ako.

“Noong mas younger ako, may lumabas na iba raw ang trabaho ng nanay ko, at nasaktan ako.

“Pero noong teenager ako, lagi akong ina-accuse na playboy, at ang sinasagot ko na lang noon, walang sabay-sabay, baka nagkakasunod-sunod. I made it light, because I always felt na it was unfair.

“But after a while, wala na akong pakialam!” kuwento na lang ni Romnick.

Anyway, ang bago raw ngayon sa kanya ay ang pag-aagawan nina Eugene Doming at Pokwang, at sa pelikulang ‘Becky & Badette’ `yon, na dinirek ni Jun Lana.

Bongga nga ang role niya, na laway na laway sa kanya ang dalawang Comedy Queens, ha!

At sabi nga ni Romnick, natakot siya sa simula, dahil alam niyang wala siyang timing sa pagpapatawa. Pero dahil sa husay raw nina Eugene at Pokwang, at ni Direk Jun, nagawa naman daw niya.

Bongga! (Dondon Sermino)