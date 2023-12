INALARMA ng mga eksperto ang publiko laban sa mga parasite sa hilaw na gulay at seafood.

Ito’y matapos matuklasan ng mga scientist mula sa University of the Philippines-Diliman College of Science-Institute of Biology ang Toxoplasma gondii (T. gondii) sa mga oyster o talaba at mung bean sprouts, lettuce, carrot, cabbage at cauliflower na sinuri nila mula sa mga palengke sa Central Luzon.

Lumitaw sa pagsusuri na may T. gondii, ang parasite na sanhi ng toxoplasmosis, ang anim sa 60 vegetable sample. Ayon sa mga scientist, 9.09% o apat sa 44 sample ng oyster ang kontaminado ng nasabing parasite.

Karamihan sa mga nasasapol nito ay walang ipina­kikitang sintomas pero maaari silang makaranas ng flu-like symptom tulad ng lagnat, sakit ng ulo at muscle pains.

Posible rin umano itong magresulta sa pamamaga ng utak at malabong paningin.

Payo ng mga author ng October 2023 issue ng Philippine Journal of Science, hugasan at lutuin nang mabuti ang mga gulay at seafood bago ito kainin.