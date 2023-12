Pinag-away kami ni Vice ng ‘social media’ -Juliana

Idiniin ng komedyanteng si Juliana Parizcova Segovia na wala siyang galit o sama ng loob sa ‘It’s Showtime’ host na si Vice Ganda.

Wala raw silang away na dalawa.

Nang usisahin namin siya kung wala ba siyang balak na mag-reach out kay Vice dahil panahon din ngayon ng reconciliation at malapit na rin ang Pasko, nilinaw ni Juliana na pinag-away lang daw sila ng iba sa social media.

“Hindi naman kami magkaaway. Pinag-away kami ng ‘social media’. Pero kami ni Meme Vice, alam na namin kung ano ‘yung meron kami ngayon. So mas pinipili na rin namin ‘yung maging mas tahimik,” tsika ni Juliana.

Wala raw talaga silang away ni Vice at kung ano man ang nangyari sa kanila ay midunderstanding lang dahil na rin sa mga naglabasan noon sa social media.

Magkaiba rin kasi sila ng partidong sinuportahan noong presidential elections kaya lalong lumala ang intriga sa pagitan nila.

Pero nang bumalik daw ang ‘Miss Q & A’ segment at nag-season 3 nga ito at nabanggit daw siya ay nag-text pa siya kay Vice para mag-thank you at nag-reply naman daw ang comedian-TV host sa kanya.

“Nitong ‘Magpasikat’ nila, nag-congratulate rin ako sa kanya, pati ‘yung sa kanila ni Billy (Crawford) at okey naman ang reaction niya. Saka kami ni Meme Vice, never naman talaga kaming nagkaroon ng long conversation. Ganun lang kami.”

Inamin din ni Juliana na sa ‘It’s Showtime’ noon ay close naman sila ni Vice, pero hindi sila ‘yung tipong lumalabas para mag-bonding.

At sa huli nga ay sinabi ni Juliana na tigilan na ang pang-iintriga sa kanila ni Vice at ayaw rin niya ng kaaway.

‘Yun na!