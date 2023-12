Pia reunited sa mister

Reunited ang mag-asawang Pia Wurtzbach at Jeremy Jauncey.

Ibinihagi ni Pia ang muli nilang pagkikitang mag-asawa sa airport sa kanyang broadcast channel.

Sey naman ni Jeremy sa kanyang Instagram story, “Family time begins.”

Naging busy kasi si Pia sa mga ganap niya rito sa Pilipinas gaya na lamang sa pagdalo niya ng Love Gala at signing ng kanyang librong ‘Queen of the Universe’.

Naging busy naman ang kanyang asawang si Jeremy bilang isang chief executive officer.

Samantala, proud naman si Pia sa mga mobile application na ginawa ng kanyang asawa at talagang sinubukan pa niya ito na siya naman niyang binahagi sa kanyang broadcast channel.

“It looks like this… you can talk to her anytime! I’m so proud of Jeremy for making this app,” sey niya sa kanyang post sa broadcast channel niya.

Effective na endorser si Pia dahil libo-libo na ang nagda-download ng app ng kanyang asawa.

Bagay nga talaga silang mag-asawa dahil isang businessman at developer si husband at celebrity, model, and endorser naman si wife.

Bonggels!