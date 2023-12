Sa kabila ng kinakaharap na global economic challenges ng mga Pilipino ay sinabi ng mga mambabatas mula sa dalawang kapulungan ng Kongreso na epektibong napigilan ng administrasyong Marcos ang karagdagang krisis sa pamamagitan ng pagpapalakas sa employment, na nag-uudyok sa paglago ng ekonomiya at pagbagal ng inflation.

Ayon kay Aklan 2nd District Rep. Teodorico Haresco Jr., sa ilalim ni Pangulong Marcos, hindi lamang pumalo ang employment rate sa 95.8%, ang pinakamataas sa loob ng 18 taon, kundi lumago rin ang ekonomiya ng Pilipinas ng 5.9% sa third quarter ng taon, ang pinakamalakas sa major Asian economies.

Sinabi ni Rep. Haresco Jr., miyembro ng House Economic Affairs Committee, na bumagal din ang inflation mula 4.9% noong October sa 4.1% noong November, habang ang unemployment ay bumaba mula 4.5% noong nakaraang taon sa 4.2% ngayong taon.

Lumabas din sa survey ng Social Weather Stations (SWS) na ang overall hunger ay bumaba mula 10.8% noong June sa 7.7% noong September, ayon pa sa mambabatas.

“These are the unmistakable fruits of government policies to boost employment, spur economic growth and tame inflation,” sabi ni Rep. Haresco Jr., na miyembro rin ng House Labor and Employment Committee.