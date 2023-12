Hiniling ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos sa pribadong sektor at mga stakeholder na dagdagan ang dekalidad na trabaho at hanapbuhay para sa Bagong Pilipinas.

Ito ang hiniling ng Pangulo sa pamamagitan ni Executive Secretary Lucas Bersamin na siyang naging kinatawan niya sa “DOLE&90 Stakeholders’ Night: Gabi ng Parangal at Pasasalamat” na ginanap sa Philippine International Convention Center (PICC) sa Pasay City, Huwebes ng gabi (Disyembre 7).

Nanawagan ang Pangulo sa mga employer, mga manggagawa at iba pang stakeholder na manatiling nagkakaisa para magtagumpay na makabangon ang sektor ng paggawa sa naranasang pagsubok sa ekonomiya.

“As we pursue a progressive and inclusive Bagong Pilipinas, I thus call on everyone – employers, workers, government and stakeholders alive – to remain united in ensuring the full recovery of the labor market,” ayon sa pahayag ng Pangulo.

Hinimok niya ang sektor ng paggawa na makipagtulungan sa gobyerno para makagawa hindi lamang ng mas maraming trabaho, kundi dekalidad at makabuluhang hanapbuhay para umangat ang buhay at dignidad ng bawat manggagawang Pilipino.

Sinabi ni Pangulong Marcos na isa sa mga prayoridad ng kanyang administrasyon ang pagsusulong ng proteksiyon sa paggawa at kapayapaan sa mga industriya dahil ito ang susi para mahasa ng husto ang potensiyal ng mga manggagawa at maging produktibo tungo sa pag-angat ng bansa.

(Aileen Taliping/Prince Golez)