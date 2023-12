Paano mag-move on sa long-term relationship?

Hot topic nitong nakaraan ang sunud-sunod na paghihiwalay ng hinahangaan nating mga power couples.

Eleven years or 11 months man, bakit parang pareho lang ang sakit sa kalooban na natapos ang isang relasyon na akala mo ay hahantong na sa altar.

Walang iisang paraan o formula to mend a broken heart. Wala ring shortcut. Kaya kaunting tiis lang at lilipas din yan. Ang goal natin is to learn how to live with the pain of losing someone.

Kaya ito ang ilan sa mga naisip kong paraan para unti-unting maka-move on sa sakit ng break-up.

1. Acceptance. Ang una at pinakamahalagang step sa pagmu-move on ay ang pagtanggap sa sitwasyon. Nabigo ka, tapos na, at hindi na siya babalik pa. Huwag tayong matakot na harapin ang katotohanan na hindi lahat ng tao ay mananatili sa ating buhay. Sabi nga sa kanta, pinagtagpo ngunit hindi itinadhana. Ang kanilang pagdating ay isang mahalagang bahagi sa ating buhay na may aral na iiwan.

2. Don’t be too harsh on yourself. Patawarin ang sarili. Madalas naiisip natin na tayo lang ang may kasalanan kung bakit nagtapos ang relasyon. “Siguro hindi pa sapat ang binigay kong pagmamahal”, o kaya “kaya ako iniwan kasi may ginawa akong massm”. Iwasan nating maging malupit sa ating mga sarili, bagkus i-target natin kung paano pa mag-iimprove. Hindi ibig sabihin na natapos ang relasyon ay tapos na rin ang magandang pangyayari sa buhay mo. Gabi man ngayon, bukas ay sisikat uli ang araw. Marami pang pwedeng mangyari at marami ka pang pwedeng makilala.

3. Surround yourself with the people you love (at syempre yung mahal ka ng totoo). Sa punto ng break-up, normal na maramdamang hindi tayo kamahal-mahal. Pero huwag nating kalimutan na nariyan ang ating pamilya at mga kaibigan na tunay na concerned sa atin. Handa sila na samahan tayo sa ating moving on journey.

4. Magdiskubre ng bagong pagkakaabalahan. New hairstyle? Check yan. Bagong hobby? Sige lang. Gustong mag-travel? Pag-ipunan. Umiyak? Push! Ito na ang tamang panahon para gawin iyan.

5. Ipagpasa-Diyos ang lahat. When all else fails, magdasal at humingi ng grasya sa Panginoon o sa inyong pinaniniwalaan. Ipaubaya na pasasaan pa’t gagaan din ang ating nararamdaman sa mga susunod na araw.

Walang permanente sa mundo kahit ang sakit na nararamdaman natin. Bigyan lang natin ng panahon ang ating mga sarili na masaktan, umiyak, malungkot hanggang unti-unti nang gumaan ang ating loob.

Buuin muli ang iyong sarili na nawala noong panahong ibinuhos mo ang pagmamahal sa kanya. Magtiwala ka na may darating na hindi mo kailangang magmakaawa para iparamdam sa iyo ang bare minimum. Dahil kusa niya itong ibibigay at higit pa. Finally mauunawaan mo na kung bakit hindi nagwork out sa iba.