Asahan ang panibagong bawas-presyo sa mga produktong petrolyo sa ikalawang linggo ng Disyembre.

Base sa pagtaya, maaaring higit P1 ang tapyas-presyo sa krudo, gasoline at maging sa kerosene.

Subalit depende pa rin umano ito sa kalakalan ng langis hanggang ngayong Sabado, Disyembre 9.

Samantala, sinabi ni Director Rino Abad ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, posibleng magpatuloy ang bawas-presyo sa langis hanggang sa unang quarter ng 2024.

“Ito naman talaga ang nasabi ko na nung una na maganda na `yung outlook talaga papuntang end of the year, in fact, ang estimate, magkakaroon na ho ng oversupply hanggang first quarter ho `yan ng taong 2024,” pahayag ni Abad.

(Betchai Julian)