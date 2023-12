NBA In-Season Tournament! Tyrese Haliburton, Indiana pinagsakluban Milwaukee

TUMABO si Tyrese Haliburton ng 27 points, 15 assists at sinorpresa ng Indiana Pacers ang Milwaukee Bucks 128-119 sa semifinals ng inaugural NBA In-Season Tournament sa T-Mobile Arena sa Las Vegas nitong Huwebes.

Sa Linggo (araw sa Manila), haharapin ng Pacers ang winner ng West semis Lakers na tinambakan ang New Orleans, 133- 89.

Nahulog ang pangatlong 3-pointer ni Haliburton para sa 122-114 lead 49 seconds na lang.

“We’re playing the right way and we’re shocking the world right now, we’re going to continue to do that,” bida niya.

Mainam din ang kontribusyon nina Myles Turner (26 points), Obi Toppin (14, 6 of 8 shooting), Isaiah Jackson (11) at Bruce Brown (10).

Tapon sa basurahan ang 37 points, 10 rebounds ni Giannis Antetokounmpo, 24 markers ni Damian Lillard, 20 ni Khris Middleton at 18 ni Brook Lopez.

Na-outscore ng Indiana reserves ang counterparts 43-13.

Iwan ng tatlo pagkatapos ng three quarters ang Pacers, inumpisahan ang fourth sa 14-8 run tungo sa 105-102 lead. Tinapos nila ang laro sa 21-13 blitz, 17 dito mula kina Turner, Brown at Haliburton.

(Vladi Eduarte)