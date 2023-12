Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sambayanan na patibayin ang paniniwala bilang mga Kristiyano sa pamamagitan ng pagtulong at pamamahagi ng biyaya sa mga mahihirap.

Ito ang mensahe ng Pangulo sa selebrasyon ng Immaculate Conception Day ngayong Biyernes (Disyembre 8) na taunang ipinagdiriwang ng mga Katoliko.

Ayon sa Pangulo, gawing inspirasyon ang naging buhay ng Birheng Maria at gamitin ang lakas para magkaroon ng tunay na kabuluhan ang buhay.

“May this auspicious occasion allow us to fortify our Christian faith and inspire our fellow faithful to share our blessings to the poor and marginalized as a way of perpetuating peace, generosity and kindness around us,” pahayag ng Pangulo.

Hiniling din ni Pangulong Marcos sa sambayanan na patuloy na manalangin sa Diyos sa pamamagitan ng Mahal na Birheng Maria para sa pagkakaisa tungo sa hinahangad na Bagong Pilipinas. (Aileen Taliping/Prince Golez)