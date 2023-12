Lookout sa Marawi bombing timbog

NASAKOTE na ang isa sa mga suspek sa pambobomba ng Mindanao State University (MSU) sa Marawi City na ikinamatay ng apat katao at ikasugat ng nasa 50 iba pa.

Ayon kay Armed Forces of the Philippine (AFP) Public Information Office (PIO) chief Col. Xerxes Trinidad, naaresto ng pinagsanib na puwersa ng Task Force Marawi at Marawi City police ang suspek na si Jafae Gamo Sultan, alyas ‘Jaf/Kurot’, noong Miyerkoles, Disyembre 6 sa Barangay Dulay Proper sa Marawi City.

“The suspect, who was apprehended in an operation in Barangay Dulay Proper in Marawi, is a companion of a certain Omar, the person identified by witnesses to have placed the improvised explosive device (IED) at the Dimaporo Gymnasium. Also seized by troops are two motorcycles,” pahayag ni Trinidad.

Dagdag ng opisyal, patuloy nilang iniimbestigahan kung miyembro ng Dawlah Islamiya – Maute group ang mga suspek.

Ang pagkakadakip sa suspek ay patunay aniya na seryoso ang gobyerno na mapanagot sa batas ang mga sangkot sa pagpapasabog sa MSU.

“It also demonstrates the AFP’s commitment to its mandate as protector of the people and the state,” dagdag nito.

Matatandaang nauna ng inilabas nang Philippine National Police (PNP) ang larawan ng dalawang person of interest (POI) na sangkot sa MSU bombing.

Kinilala ng pulisya ang dalawang POI na sina Kadapi Mimbesa alyas ‘Engineer’ at Arsani Membisa alias ‘Khatab’, ‘Hatab’, at ‘Lapitos’, kapwa mga miyembro ng DI-Maute.

Ayon sa mga saksi, si Mabesa ang nakitang may bitbit ng bag nang pumasok ito sa gymnasium ng MSU.

Naberipika rin na sangkot ang dalawang POI sa kasong murder at pambobomba sa ilang lugar sa Mindanao.

(Edwin Balasa)