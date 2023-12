Ikinatuwa ng Department of Tourism ang mga proklamasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dinidikit sa weekend ang mga holiday para magkaroon ng mahaba-habang bakasyon ang mga Pinoy.

Ayon kay Tourism Secretary Christina Frasco, nagpapasalamat siya sa mga kababayan at sa Pangulo dahil malaki ang naitutulong ng long weekends sa turismo.

Dahil aniya sa ilang araw na walang pasok kaya nagagawang bumiyahe ng mga pamilyang Pilipino sa iba’t ibang lugar sa bansa.

“Nakakatulong din talaga siya, especially sa ating mga local resorts, restaurants, tourist transport, and the like,” ayon kay Frasco sa panayam ng TeleRadyo Serbisyo nitong Biyernes, Disyembre 8.

Dagdag pa ng DOT chief na sumisigla ang lokal na turismo kapag bumibiyahe ang mga Pinoy sa iba’t ibang lugar sa bansa.

Ibinida pa ni Frasco na nalagpasan aniya ng Pilipinas ang target na bilang ng mga dayuhang turista sa bansa na umabot na sa 4.8 milyon ngayong taon at nadadagdagan pa.