Kathryn pinasilip mansion

May idea ang solid Kathryn Bernardo fans kung nasaan ang idolo nila sa pinost nitong mga larawan, video sa kanyang Instagram story nitong Huwebes.

Ni-repost iyon ng mga fan at sabay bati ng congratulations kay Kath at sa buong pamilya Bernardo.

Kahit walang binanggit na location ay alam ng mga faney na nasa bago na niyang bahay na si Kathryn.

Pinasilip nga ni Kath sa netizens ang kanyang newly built dream house in Rizal.

Series of photos ang pinost ng aktres. Sa unang picture, makikita ang aktres na nag-aayos at nagtutupi ng kanyang shirts , then next photo ay kasama naman ni Kath ang Ate Kaye niya at mga kaibigan na may hawak na wine glass.

May pinost din na larawan ang ex-girlfriend ni Daniel Padilla na nakaupo sa hagdan with her ate and friends.

“In this house you have several seating options.”, caption ng Asia’s Phenomenal Superstar sa IG story post niya.

Samantala, noong February 2 pa ang huling post ni Kath tungkol sa kanilang bahay.

Kinongratulate ng anak ang ina noong Pebrero dahil after 3 years of planning at another three years of construction ay makakalipat na rin sila sa kanilang dream house. Naudlot pa ang paggawa nito dahil sa pandemic.

Kung hindi mababago ang plano ay mukhang sa bagong bahay na magpa-Pasko ang pamilya Bernardo.

Congratulations Kathryn, sa kanyang parents Mommy Min at Daddy Teddy, sisters Tin and Kaye and brother niyang si Kevin.

Bongga!