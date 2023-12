Nanawagan si Senador Imee Marcos sa pamahalaan na kasuhan ang mga smuggler ng produktong agrikultura para mapigilan ang mataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin.

“The government should go after smugglers. Tigilan na ang photo ops, raid, magkaso na tayo. Hulihin na ang mga smuggler,” pahayag ni Marcos sa panayam ng mga reporter.

“It seems like the smugglers are also the legal importer, and the ones declaring a shortage,” dagdag pa niya subalit hindi nagbanggit ng mga pangalan.

Binigyang-diin pa ng panganay na kapatid ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos na dapat tulungan ng gobyerno ang mga magsasaka na maging competitive.

“We should buy local first because if we rely on imports, what happens to us when there’s no one around to sell us imports? We import as needed, but we need to minimize them and these imports should not enter the country during harvest season,” dagdag pa ng senador. (Dindo Matining)