Elmo gustong maging Francis M

Handa si Elmo Magalona sa hamon na i-portray ang amang si Francis Magalona sa biopic nito.

“It’s a dream role kasi far-fetched, medyo mahirap siya. Pero siguro if I could make a biopic of my dad,” sabi ni Elmo sa ‘Star Magic’s Celebrity Conversations’.

“Reliving or telling the story of his life, that will be like a dream role siguro. Ang ganda nga siguro but for sure it’s going to take a lot of brainstorming or like take a lot of emotions,” dugtong niya.

Kinuwento rin ni Elmo kung ano pa ba ang iba pa niyang hangarin sa kanyang career pati na ang iba niyang pangarap.

“Siguro it’s also to solidify my name in the industry as myself. I know it sounds very contradictory kasi gusto ko ring gumawa ng biopic portraying my dad and marami akong influence na galing sa kanya.

“Pero siyempre I want to also prove to everybody that I can also be my own person and I can stand on my own. I am very surprised na you know like people think na I am only here because of my dad.

“Imbes na I try to react to that kasi mali rin naman talaga ‘yon, I just think, I will just prove it, I will just prove it to them na there’s another reason, there’s a solid reason why I am here,” sey pa ni Elmo.

Huli ngang nakita ng manonood si Elmo sa ‘2 Good 2 Be True’. Sa ngayon, wala pa nga siyang binunyag na susunod pang gagawin ngunit nabanggit din niya na patuloy siya sa paggawa ng mga sarili niyang kanta. (Dondon Sermino)