Demetrius Treadwell, Painters nilubak NLEX Road Warriors

Laro ngayong Sabado: (San Jose, Batangas)

6:15pm — Phoenix vs Ginebra

IBINUHOS nina Demetrius Treadwell at ng Rain or Shine ang gigil sa fourth quarter para takbuhan ang NLEX 113-101 sa PBA Commissioner’s Cup sa PhilSports Arena Biyernes ng gabi.

Kinubra ng Elasto Painters ang 15 sa first 19 points ng final period para kumalas mulas 84-84 deadlock pagkatapos ng third tungo sa double-digit lead, 99-89.

Ikinamada ni Keith Datu ang 11 points niya sa second half, 9 dito sa fourth. May 8 din sa period si Rey Nambatac tungo sa 12 points, at 7 kay Treadwell na tumapos ng 23 points, 18 rebounds, 4 assists, 2 blocked shots para sa pangalawang sunod na panalo ng RoS.

Nag-ambag si Beau Belga ng 14 markers.

Inakbayan ng Painters ang Road Warriors sa 2-5 card, may tsansa pang humabol sa playoffs.

Maagang dumistansiya ang NLEX ng 11 bago natapos ang first quarter na nasa unahan 31-22. Ibinaba ng Rain or Shine sa 60-54 sa break bago napuwersa ang 9th deadlock papasok ng fourth.

May 28 points na pagkatapos ng first 36 minutes si Stokely Chaffee pero naka-isang tira lang sa fourth pero game-high pa rin ang 32 points at may 8 rebounds para sa Road Warriors.

Kinapos ang ayudang 21 points ni Don Trollano at 13 ni Kris Rosales.

(Vladi Eduarte)