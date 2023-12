Daniel Quizon hari sa Malaysia chess

NAKAMIT ni International Master Daniel Quizon ng Pilipinas ang unang pwesto sa Eastern Asia Juniors and Girls Chess Championship 2023 – Open Division na nilaro sa Sabah Oriental Hotel sa Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia, Biyernes.

Nakalikom si 19-year-old Quizon ng 7.5 points sapat upang magkampeon sa event na ipinatupad ang nine rounds Swiss System.

Nakakuha rin si Quizon ng Grandmaster Master norm, tiinalo ng Dasmariñas City, Cavite-based chesser sina Brayden Carl Linus ng Malaysia sa unang round, Jan Clifford Labog ng Pilipinas sa second, CM Fabian Glen Mariano ng Indonesia sa ikatli, FM Christian Gian Karlo Arca ng Pilipinas sa fifth, Nirish Kumar Siva Kumar ng India sa sixth, IM Michael Concio, Jr. sa eighth at Muhd ​​Faqih Aminuddin ng Malaysia sa ikasiyam at huling round.

Hinati niya ang mga puntos kay FM Munkhdalai Amilal ng Malaysia sa ikaapat na round, habang natalo siya kay IM Aditya Bagus Arfan ng Indonesia sa ikapito.

(Elech Dawa)