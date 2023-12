Ces Molina, HD Spikers pipitasin silya sa finals

Mga laro Sabado:

(PhilSports Arena/Pasig City)

Game 2: Best-of-three semifinals

4:00pm — Choco Mucho vs Cignal HD

6:00pm — Creamline vs Chery Tiggo

(*Cignal, Creamline angat 1-0)

HANDA na sina last conference MVP Frances “Ces” Molina at ang Cignal HD Spikers na sibakin ang Choco Mucho Flying Titans sa Game 2 ng kanilang best-of-three semisnmatchup sa unang laro ng 6th Premier Volleyball League (PVL) second All-Filipino Conference sa PhilSports Arena sa Pasig City ngayong Sabado.

Buhos sa pagtatrabaho ang dating San Beda University (SBU) Lady Red Spikers upang matulungan ang Cignal na makuha ang unang silya sa finals kasunod ng come-from-behind fifth set plna panalo sa Game 1 nitong Huwebes.

“After ng second set, doon namin na-realize na kailangan naming trabahuhin lahat. Pinaghandaan namin iyung ganitong kahabang training para sa mangyayari na ganito,” paayag ng 29-anyos na outside spiker na bumuhos ng triple double mula sa game-high 23 puntos na hinati sa 20 atake, dalawang blocks at isang ace, kasama ang 19 excellent digs at 16 excellent receptions.

Trinabaho nang husto ng HD Spikers ang kanilang matibay na floor defense na sinabayan ng mabibigat na atake sa sumunod na tatlong sets matapos malubog sa 0-2 sa 18-25 at 23-25, subalit sunod-sunod na kumunekta sa 25-14, 25-19 at 15-10.

Inamin ni Cignal head coach Shaq Delos Santos na napaghandaan na nila ang mga darating na senaryo at game plan sa kanilang laro kontra Choco Mucho, subalit mas mainam na magkaroon ng magandang pahinga at mas siguraduhing gagana at epektibo ang darating na Game 2.

Minsang nakapasok sa finals ang Cignal noong 2022 Reinforced Conference, subalit nabigo laban sa Petro Gazz Angels.

May kabuuang tatlong bronze medal finish ang HD Spikers sa Open at dalawa sa Invitational Conference.

(Gerard Arce)