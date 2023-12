Cat Bell, Palauig sukatan sa pista

SASALANG sa pista sina Cat Bell at Palauig sa magaganap na National AIDS Awarness Month na pakakawalan sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong Sabado.

May distansiyang 1,400 metro, makikipagtagisan ng bilis sina Cat Bell at Palauig kina Euroclydon, The Accountant at Speed Fantasy.

Nakalaan ang added prize na P20,000 para sa winning horse owner sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom).

Komento ng mga karerista, posibleng magbigay ng magandang laban ang kalahok na si Euroclydon na sasakyan ni jockey Claro S. Pare.

“Tingin ko magpapakitang-gilas iyang si Euroclydon, hindi man manalo ay makikitaan din siya ng husay,” saad ni Ricardo Ventura, veteran karerista.

Rerendahan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey-of-the-Year awardee Patricio Ramos Dilema si Palauig habang si BJB Galleta ang papatong kay Cat Bell.

(Elech Dawa)