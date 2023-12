Capitals susungkitin 5th straight victory

Mga laro Sabado: (Central Recreation Center)

6:00pm — Bicol Spicy vs Binan Gel

8:00pm — 1Munti vs Nueva Ecija

TATANGKAIN ng Nueva Ecija Capitals na mas palawigin ang kanilang winning streak sa limang sunod na laro sa kanilang paghaharap sa 1Munti sa eliminasyon ng Pilipinas Super League (PSL) President’s Cup sa Central Recreation & Fitness Center.

Sasagupain ng nagpapalakas na Nueva Ecija sa ganap na alas-8 ng gabi ang 1Munti sa tampok na laro na hangad masolo ang liderato at maitala ang nais nitong kasaysayan na makapagtala ang koponan sa daan nito patungo sa korona.

Nararamdaman ni coach Jerson Cabiltes na hindi pa naaabot ng koponan ang buong potensiyal dahil parehong sinusubukan ng kanyang mga luma at bagong manlalaro na maging pamilyar sa kanilang sarili at maglagay ng nagkakaisang harapan.

Kabilang sa mga nadagdag kamakailan sa koponan ay sina Kriss Gurtiza, Axel Doromal, Ralph Robin, JP Maguliano, Nat Cosejo, Emman Calo, Billy Ray Robles at Robby Celiz.

“Actually, napakahirap pa ring makipaglaro sa isa’t isa. We’re practicing siguro two to three weeks pa lang and still iyong paggamit ko ng tao mahirap pa rin. Iyong variation at iyong team chemistry, hinahanap pa namin,” Cabiltes said.

“Medyo naiilang pa sila, lalo na iyung mga nagpanalo sa amin sa last game against Davao Occidental. Medyo nangangapa pa. So it’s a growing process,” dagdag ni Cabiltes.

Ang Capitals, na kinilala rin bilang Rice Vanguards sa Maharlika Pilipinas Basketball League, ay suportado ng may-ari ng koponan na si businessman-sportsman Bong Cuevas.

“Short time break lang. Maghahanda lang kami para sa susunod naming laro laban sa 1Munti,” aniya.

Tinalo din ng Nueva Ecija ang JT Taipan Toda Aksyon Bulacan, 109-67, sa FilOil EcoOil Arena sa San Juan noong Novembet 25; Alpha Omega Kings, 81-77, sa Caloocan Sports Complex noong Nobyembre 28, Davao Occidental Tigers Cocolife, 102-91, sa Nueva Ecija Coliseum noong Disyembre 2 at ang Caloocan Supremos, 76-63, sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan noong Disyembre 6.

Pinangunahan nina Celiz at Robles ang scoring para sa Nueva Ecija laban sa Caloocan, kung saan nag-ambag si Celiz ng 12 puntos at 10 rebounds, habang umiskor si Robles ng 11 puntos.

(Lito Oredo)