Bicam ng 2024 budget patapos na

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Nitong mga nagdaang araw, naging abala ang inyong lingkod sa pagpupulong ng Bicameral Conference Committee upang pagtugmain ang bersyon ng Senado at ng Mababang Kapulungan ng Kongreso sa panukalang P5.768 trilyong budget para sa 2024.

Bilang chairman ng House Committee on Appropriations, ang inyong lingkod ang namumuno sa House panel. Kasama ko sa trabahong ito ang aking senior vice chairperson na si Congresswoman Stella Quimbo, Deputy Speaker Ralph Recto, Majority Leader Manuel Jose Dalipe, Ilocos Norte Congressman Ferdinand Alexander Marcos, Quezon Congressman David Suarez, Mandaluyong Congressman Neptali Gonzales III, Agusan del Norte Congressman Jose Aquino II, Ako Bicol Congressman Angelo Bongalon, Romblon Congressman Eleandro Jesus Madrona, Rizal Congressman Michael John Duavit, at Minority Leader Marcelino Libanan.

Ang counterpart ko naman ay si Senador Sonny Angara, chairman ng Senate Finance Committee at miyembro ng kanyang panel sina Senador Loren Legarda, Pia Cayetano, Imee Marcos, Cynthia Villar, Ronald dela Rosa, Sherwin Gatchalian, Christopher Go, Nancy Binay, Grace Poe, Mark Villar, Francis Tolentino, JV Ejercito at Risa Hontiveros.

Aking binigyang-diin sa pulong ang kahalagahan na magkaroon ng unified budget plan upang matugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng bansa at ng mga Pilipino.

Kailangan po nating paghandaan ang 2024. Kasama rito ang paglaban sa inflation, ang posibleng pagsirit sa presyo ng bigas, paglalaan ng sapat na pondo para sa social services partikular ang ayuda sa mga maralitang Pilipino. Kailangan pong maging handa tayo upang matulungan ang lower-middle class hanggang sa pinakamahirap sa ating lipunan.

Kapakanan ng Pinoy ang main priority natin, kaya dapat efficient and unified ang finalization ng budget. Tiniyak din natin na ang nilalaman ng 2024 budget ay nakasuporta sa layunin ng administrasyon.

Isa po sa hangarin ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay makapagtayo ng isang milyong pabahay kada taon upang mabura ang housing backlog pagsapit ng 2028.

Dahil dito, tayo po ay nagsagawa ng inspection kamakailan sa mga potential sites para sa “Pambansang Pabahay Para sa Pilipino” (4PH) project ng administrasyong Marcos.

Marami tayong binisitang lokasyon, kabilang na ang ilang lugar sa Quezon City, Caloocan City, at San Mateo, Rizal. Sa ilalim ng proyekto, magtatayo ang pamahalaan ng mga condominium-style, in-city government housing para mabigyan ng maayos na bahay ang ating mga kababayan. At dahil malapit sa city centers ang mga napiling lokasyon, hindi na kailangang paalisin ang mga beneficiary sa kanilang komunidad at lugar ng kanilang pinagtatrabahuan o sa kanilang munting kabuhayan.

Makikipagtulungan tayo sa Department of Human Settlement and Urban Development (DHSUD) upang magkaroon ng katuparan ang 4PH, ang flagship program ng administrasyon sa ilalim ng Executive Order (EO) No. 34.

Samantala, nais kong pasalamatan si Naga City Mayor Nelson Legacion dahil sa matagumpay na free medical services ng Ako Bicol Party-list.

Noong Nobyembre 23, 2023 ay inilunsad ng Ako Bicol Party-list at Local Government Unit ng Naga City ang Free Medical Mission sa mga residente ng Brgy. Bagumbayan Sur, Naga City kung saan mahigit 250 residente ang naserbisyuhan ng libreng medical check-up at nakatanggap ng libreng gamot.

Ito ang unang barangay na nahandugan ng free medical mission, at magpapatuloy ito sa loob ng 22 araw sa iba’t ibang barangay sa siyudad ng Naga.

Naging katuwang sa medical mission ang mga doktor, city at barangay health workers ng syudad. Bukod sa libreng check-up, may alok ding dental laboratories, gamot, blood chem, at ECG.

Patuloy ang Ako Bicol Party-list sa mga isinasagawang free medical mission sa mga kababayan natin upang makapaghatid ng libreng tulong medikal sa mga nangangailangan. Naniniwala ang inyong lingkod at ang Ako Bicol na ang kalusugan ay kayamanan ng bayan.

Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!