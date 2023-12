Kinuwestiyon sa Kamara ang bidding ng Bureau of Fire Protection (BFP) para sa mga bibilhin nitong 120 trak ng bumbero na nagkakahalaga ng P1.5 bilyon.

Hiniling ni House committee on public order and safety chairperson at Santa Rosa City Rep. Dan Fernandez sa BFP na huwag nang ituloy ang bidding matapos itong mabahiran.

Ayon kay Fernandez, mayroong impormasyon na ang technical working group (TWG) head ng Bids and Awards Committee (BAC) ng BFP ay bumili ng isang sport utility vehicle (SUV) na nakarehistro sa isa sa mga empleyado ng bidder na madalas makasungkit ng kontrata sa pagbili ng mga trak ng bumbero.

“Ang aming request dun `wag na muna nila ituloy. Ayusin muna nila ‘yung process ng bidding nila ulit kasi nga, dahil nga tainted na iyon, compromised na iyong decision doon dahil chairman siya, so they have to review it,” sabi ni Fernandez.

Ang tinutukoy ni Fernandez ay ang TWG head na si Fire Supt. Jan Garry Lunas na umamin na binili umano nito ang Toyota Fortuner na nakarehistro sa empleyado ng F. Cura Industries.

“Hindi naman niya dine-deny and at the same time, parang mino-monthly niya,” sabi ni Fernandez.

Sa pagtatanong ni Fernandez, sinabi ni Lunas na wala itong nakikitang mali sa naturang transaksyon. Hindi naman agad naibigay ni Lunas ang ilang detalye ng transaksyon gaya ng presyo ng biniling sasakyan.

“So, the reason why we were asking for his removal kasi nga nako-compromise ‘yung kanilang decision bilang siya `yung [TWG] chairman sa bidding process,” dagdag pa ni Fernandez.

Ayon kay BFP Chief Louie Puracan magsasagawa ito ng imbestigasyon kaugnay ng naging aksyon ni Lucas.

Batay sa Implementing Rules and Regulations ng Government Procurement Reform Act (Republic Act 9184), ang mga miyembro ng BAC kasama ang mga tauhan nito, Secretariat, TWG, at maging observers ay pinagbabawalan na makipag-ugnayan sa sinumang bidder hanggang sa mailabas ang Notice of Award.

Iniimbestigahan ng komite ni Fernandez ang mga iregularidad umano sa bidding process ng BFP. (Billy Begas)