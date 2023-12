Anne pinuri sa pagpapasilip ng boobey

Kaloka ang mga faney, ha! Noong si Jessy Mendiola ang nag-post ng mga sexy photo and video niya, may mga sumita, na hindi raw niya `yon dapat ginagawa, dahil may baby na siya.

Na siyempre, pinalagan ni Jessy, at sumigaw na itigil ang ‘momma shaming’ ha!

Pero, bakit ngayong si Anne Curtis ang nagpasilip ng kanyang alindog, na I guess, mas matapang, dahil labas talaga ang kalahating bahagi ng kanyang boobey, iba ang sigaw ng mga fan?

Imagine, wala man lang isa na sumita, at lahat sila ay sinuportahan si Anne.

Ang mga chika nga nila, hot, class, pak na pak, dyosa talaga, hot momma, perfect body.

Kaloka, di ba? Minsan, hindi mo rin talaga maintindihan ang mga faney, na parang may pinipili lang silang i-bash.

Heto pa ang chika nila tungkol sa pasilip na boobey ni Anne.

“Hot mo Ate Anne, grabe ka na, paawat ka naman, super hot mo.”

“Grabe ang ganda, ang seksi mo.”

“The one and only dyosa!”

“Mama miaaaaa!”

“Super hattttt!”

Bongga, di ba? Pag si Anne ang nagpakita ng kaseksihan, perfect sa mga mata ng lahat.

Well…