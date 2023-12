Annabelle ‘di kinumpirma Richard-Sarah status

Marami ang nagtaka sa pagpapainterbyu ni Annabelle Rama sa ABS-CBN showbiz reporter na si MJ Felipe.

Sinabi rin kasi ng nanay ni Richard Gutierrez na hindi siya allowed na magsalita tungkol sa napapabalitang hiwalayan ng anak at ng misis nito na si Sarah Lahbati.

Pero dahil sa sinabi ni Tita Annabelle na nasa kanya nga si Richard, na isang buwan na roon ang aktor, marami ang nagsabing kinumpirma raw ng Gutierrez matriarch ang hiwalay ng anak at ni Sarah.

Pero malinaw naman na hindi deretsahang sinabi Tita Annabelle na hiwalay na sina Richard, Sarah.

Para naman sa mga nagtatanong kung planado ang interbyung ‘yon ni MJ kay Tita Annabelle, the answer is a big NO!

Ambushed interview ‘yon at may iba pang tanong si MJ na hindi na sinagot ng nanay ni Richard at naglakad na ito papalayo.

Ayon naman kay MJ nang makausap namin kahapon, nagulat siya nang makita si Tita Annabelle sa event na pinuntahan niya kaya nag-interbyu na siya.

Hindi raw niya pinalampas ang pagkakataon na ‘yon.

Samantala, masaya si Tita Annabelle na sa Christmas at New Year ay makakasama ng kanilang pamilya si Richard dahil magbabakasyon nga sila sa ibang bansa.

Next year naman ay may bagong kaganapan kay Richard na ise-share ni Tita Annabelle sa Abante.

‘Yun na! (Jun Lalin)