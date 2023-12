Dalawang graduate ng University of Santo Tomas (UST) ang nanguna sa Licensure Examination for Professional Teachers (LEPT) na ginanap noong Setyembre 24, 2023.

Ayon sa Professional Regulation Commission (PRC), may 23,782 elementary teachers at 53,995 secondary teachers ang pumasa sa LEPT

Nanguna sina Dulce Angeline Hernandez Arellano at Chelsea Lipana Tiaga, kapwa nagtapos sa UST sa elementary level matapos makakuha ng rating na 94.40%.

Si Joshua Custodio Marimuthu ng Laguna University ang nakakuha ng ikalawang puwesto na may gradong 94.20% habang sina Marichu Famat Abregana (Cebu Technological University), Alma Manlangit Brioso (Bicol University) at Theresa Marie Enarle Cena (Silliman University) ang nasa ikatlong puwesto sa rating na 94%.

Samantala, sa second level nanguna si Trilbe Lizann Espina Vasquez ng University of the Philippines-Cebu na may pinakamataas na rating na 94.80%.

Pangalawa si Jaynel Evangelista Barzo ng University of Southern Mindanao (94.40%) habang pangatlo naman si Matthew Kyle Yee Oronce ng UP Diliman (94.20%).

Base sa datos ng PRC, ang UST at Cebu Technological University ang top performing schools sa elementary level na may 100 percent passing rate.

Ang UST rin ang top performing school sa secondary level na may passing rate na 98.56%. (Juliet de Loza-Cudia)