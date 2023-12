Top exec ng Fujifilm ipinaaaresto sa estafa

Inisyuhan ng arrest warrant ng Pasig City Regional Trial Court Branch 268 ang mataas na opisyal ng Fujifilm Singapore bilang kasabwat sa kasong estafa.

Ang akusadong si Atul Agrawal, top executive ng Fujifilm Singapore ay itinuturing nang kasapakat sa kasong estafa o Article 315 ng Revised Penal Code.

Nauna nang nagpalabas ang korte ng arrest warrant laban sa Fujifilm Philippines, Inc. executives na sina Ryo Nagaoka, Eric Koh, Anil Jacob John, Dinesh Mehra, John Paul Camarillo, at Evan Reyes na pawang nahaharap sa kaparehong asunto na isinampa ng Sunfu Solutions, Inc.

Ang kaso ay kaugnay ng First-Tier Distributorship Certification (Certificate No. OFWHDC_008), na inisyu noong January 6, 2022, ni Ryo Nagaoka, presidente ng Fujifilm Philippines, Inc., sa Sunfu Solutions, Inc.

Ang sertipikasyon ay para sa bid ng Sunfu Solutions sa procurement project ng mga hospital equipment ng Department of Labor and Employment (DOLE).

Nag-isyu rin ng sertipikasyon ang Fujifilm Philippines, na umano’y may layuning makapanlinlang, at nagdulot ng diskuwalipikasyon sa Sunfu Solutions, Inc. mula sa proyekto. Ayon sa Sunfu Solutions ito ay dulot ng pagsasabwatan at pakana ng Fujifilm Philippines at mga opisyales nito.

Sa kasalukuyan, sumurender na sa korte at pinayagan namang magpiyansa ang mga akusado na sina John Paul Camarillo at Evan Reyes pero nakakalaya pa si Ryo Nagaoka na itinuturing ngayong international na pugante matapos itong pumuslit palabas ng bansa. Nahaharap din sa kaparehong akusasyon si Atul Agrawal.

Aalamin sa korte ang isyu ng legalidad ng sertipikasyon ng distributorship at iba pang kaugnay na dokumento. Mahalaga ang kasong ito sa larangan ng corporate ethics at pananagutang legal ng isang korporasyon na may ginagawang kriminal.