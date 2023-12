ANG daming kuwento sa katatapos lang na 2023 Bar exam pero agaw-pansin ang eksena ng isang tatay na todo ang iyak habang karga ang anak nang makita niyang kabilang siya sa mahigit 3,000 bagong abogado sa bansa.

Sa katunayan, agad nag-viral ang paghagulgol ni Mark Lawrence Magno dahil nakita ng publiko ang pagiging dedicated niyang tatay sa kanyang anak na babae.

Sabi ni Mark, hinintay niya ang resulta ng Bar exam noong Martes habang karga ang anak.

Lucky charm daw niya ang anak na siyang sentro ng lahat ng kanyang pagsisikap sa buhay.

“He will be a good lawyer because he is a good father,” sabi ng isang netizen.

“Sigurado, magiging petmalung abogado ito. Ganyan ang gusto kong magtatanggol sa isang naaapi kasi may puso,” comment naman ng isa pa.

(Issa Santiago)