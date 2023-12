UAAP Season 86 MVP, champion, Finals MVP Kevin Quiambao pinatahimik mga nagdududa

SA kabila ng ilang nagdududa sa kanyang laro, pinatunayan ni UAAP Season 86 Most Valuable Player at Finals MVP Kevin Quiambao na kaya niyang bitbitin sa kampeonato ang De La Salle Green Archers.

At iyun mismo ang kanyang ginawa nang ibigay sa La Salle ang 10th UAAP title matapos ang comeback win sa best-of-three championship laban sa University of the Philippines (UP) Fighting Maroons.

“Mindset lang na leave it all on the court dahil wala na ngang bukas Game 3 na ito win or go home na. Sobrang sarap sa pakiramdam na kahit maraming nag-doubt sa amin noong first round, ito na kami champion!” sey ni Kevin kasunod ng 24 puntos, siyam na rebounds, apat na assists at dalawang blocks upang madala sa 73-69 Game 3 na panalo ng DLSU kontra sa back-to-back runner-up na Fighting Maroons.

Ito rin ang kauna-unahang kampeonato ni La Salle head coach Topex Robinson sa collegiate level matapos mabigong makapag-uwi ng korona sa San Sebastian College-Recoletos Golden Stags at sa Lyceum of the Philippines University Pirates sa National Collegiate Athletic Association (NCAA), gayundin ang maging ika-apat na first-time coach/champion sa kasaysayan ng La Salle mula sa hanay nina Franz Pumaren, Juno Sauler at Aldin Ayo.

“I’m so grateful and honored to be a part of this amazing group of guys. Also, we have to credit the coaches who came before me and built this team. They’ve done a tremendous job and I’m just so grateful for these guys that were with me throughout the season. Can’t thank enough also the coaches,” wika ng 48-anyos na 5-foot-7 chief tactician na kasama sa coaching staff sina Caloy Garcia, Willie Wilson, JB Sison, Gian Nazario at Mon Jose.

Napabilang rin ang 22-anyos na tubong Muntinlupa City na si Quiambao kasama si dating Far Eastern University Arwind Santos (Season 68; 2005) na nag-uwi ng parehong Season at Finals MVP sa iisang season.

Kumamada ito ng kabuuang 14.66 puntos, 9.33 rebounds, 2.33 assists at 2.0 blocks kabilang ang P75,000 galing sa PS Bank bilang Finals MVP.

(Gerard Arce)