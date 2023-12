Muling nakatanggap ng pagkatalo ang Television and Production Exponents Inc. (TAPE Inc.) ng mga Jalosjos sa kanilang laban kina Tito, Vic at Joey sa pagmamay-ari ng trademark ng “Eat Bulaga” matapos mabasura ang inihain nilang apela sa nasabing usapin.

Nitong nagdaang araw ay kinansela ng Intellectual Property Office of the Philippines ang trademark ng TAPE sa “Eat Bulaga” matapos katigan ang petisyon ng TVJ.

Nitong Miyerkoles, Disyembre 6 napasakamay ng Abante ang kopya ng desisyon ng IPOPHL na nagbabasura naman sa apela ng TAPE Inc. sa in-ihaing trademark application ni Joey de Leon noong Agosto 2023.

Ito’y dahil sa late naghain ng opposition ang TAPE noong Oktubre 2, 2023, apat na araw matapos mapaso ang 30 araw na palugit sa paghahain ng oposisyon.

Ang “Eat Bulaga” trademark ay inihain ni De Leon sa IPOPHL sa ilalim ng Application No. 4/2023/00506771 na-published for opposition noong Agosto 29, 2023.

Isang erratum naman ang na-published noong Setyembre 1, 2023 para ituwid ang filing date na nakalagay sa bibliographic data pero malinaw na isinasaad sa erratum na “This republication does not extend the opposition period.”

Naghain ng apela ang TAPE noong Oktubre 26, 2023 dahil sa ginawang pagbasura ng IPOPHL sa inihaing opposition ng kompanya noong Oktubre 12, 2023 dahil late na silang maghain ng opposition.

“WHEREAS, premises considered, the instant appeal is hereby DISMISSED. Accordingly, Order CF No. 2023/11063 dated 12 October 2023 is here-by AFFIRMED finding no cogent reason to reverse the same,” ayon sa bahagi ng desisyon na pinirmahan ni Atty. Nathaniel Arevalo, Director IV ng Bureau of Legal Affairs ng IPOPHL at may petsang Disyembre 6, 2023.

Ayon kay dating Senate President Vicente “Tito” Sotto III, dahil sa nilabas na panibagong desisyon ng IPOPHL, “kami na naka register sa trademark for sec 41- entertainment services.”

Nang tanu¬ngin ng Abante kung gagamitin na nila ang “Eat Bulaga” sa kanilang programa sa TV5, sinabi ni Sotto na posibleng sa Enero na upang magkaroon ng bonggang presentasyon.

“Very soon pero inaayos namin new recording and logo by January 1st,” ayon sa orihinal na host ng programa.

Noong Mayo 31, 2023 umalis sa “Eat Bulaga” sa GMA-7 sina Tito, Vic at Joey dahil sa mga hindi pagkakaunawaan sa TAPE Inc. ng mga Jalosjos. Makalipas ang isang buwan ay lumipat sila sa TV5 at sinimulan ang bagong programang “E.A.T.”.

Kasabay nito, naghain ng kaso ang TVJ sa Marikina Regional Trial Court upang pigilan ang TAPE Inc. at GMA Network na gamitin ang pangalan, logo at iba pang devices ng “Eat Bulaga”.

Ang TAPE Inc. ay pinapatakbo ng chairman na si dating Zamboang¬a del Norte Rep. Romeo Jalosjos Sr, presidente na si Romeo “Jonjon” Jalosjos Jr. at CFO na si Bullet Jalosjos.