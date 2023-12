ISANG journalism graduate bago nagtapos sa Faculty of Civil Law ng University of Santo Tomas (UST) ang nanguna sa 2023 Bar exam at bagong abogado na si Ephraim Porciuncula Bie.

Nakuha ni Ephraim ang pinakamataas na iskor na 89.2625%.

Sabi nga, bakulaw sa galing ang utak ni Ephraim dahil naging captain din pala ito ng Artlets Pautakan quiz bee team. Saan ka pa?

Grumadweyt na magna cum laude si Ephraim sa kursong journalism at naging writer siya sa Issues section ng college paper na The Flame.

Sa kasalukuyan, si Ephraim ay underbar sa litigation department ng Divina Law, ang kompanya ng UST faculty of civil law dean na si Nilo Divina.

Base sa kanyang LinkedIn profile, isang writer sa S&P Global Market Intelligence si Ephraim at journalist sa Charlton Media Group.

Ani Ephraim, ang tagumpay niya sa Bar exam ngayong taon ay dahil sa disiplinadong pag-iiskedyul ng kanyang pag-aaral at pagsisikap na maging isang abogado.

“Medyo matagal ng walang number 1 ang UST and it is a very prestigious institution. I’m just happy to bring honor and pride sa faculty ko,” sabi niya sa The Varsitarian, ang official student publication ng UST.

“Mag-aral lang talaga, set a schedule, basahin lahat, tapos when there are bad days and kapag pagod, magpahinga. Walang substitute sa hard work,” dagdag pa niya.

(Issa Santiago)