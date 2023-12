Solusyon para di na tubuan ng pigsa

Inihayag ng isang doktor na 1O% ng mga taong dinapuan na ng pigsa ay makakaranas na muling magkaroon ng panibagong pigsa.

Ayon kay Dr Jay Yepuria, ang pigsa ay sanhi ng bacteria na Staphylococcus aureus at Group A Streptococcus (strep) o kaya ay fungus.

Natural umano na dumadapo sa balat ang bakterya at nagiging impeksiyon ito pag dumapo na sa hair follicles.

Apektado ang pag-upo, paglalakad at paghiga kapag may pigsa at minsan ay nakakaranas pa ng lagnat, ang taong nagkakaroon nito.

Inirekomenda ni Yepuria ang ilang paraan para sa mabilis na paggamot sa pigsa at para maiwasan ang pagbalik nito sa katawan.

Kalimitan umano na dumadapo ang pigsa sa bahagi ng katawan na inaahitan, sinusuotan ng masikip na damit gaya ng underwear.

Hindi dapat pinupuwersa ang pigsa dahil kusa itong pumuputok, maaring maging mas malala ang impeksiyon kapag ito ay pinaputok.

Inirekomenda ni Yepuria, ang ilang home remedies sa paggamot ng pigsa kabilang na ang paggamit ng washcloth na mainit sa loob ng 10 minuto, apat na beses sa isang araw.

Sabunin ng antibacterial soap, takpan ang pigsa ng gauze o bandage para maiwasang kumatas.

Ang pagligo araw-araw ay makakatulong para hindi kumalat ang impeksiyon at uminom ng pain reliever.

Maari ring gumamit ng antibiotic cream para malabanan ang bacteria at palaging palitan ang ginagamit na bed sheets at tuwalya para mapigil ang pagkalat ng bakterya.

(Juliet de Loza-Cudia)