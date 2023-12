Pinagtibay ng Senado ang pinag-isang bersiyon ng panukalang “No Permit, No Exam Prohibition Act” na inaprubahan sa Bicameral Confer-ence Committee.

Sa pagtulak ng panukakala, tiniyak ni Senador Francis Escudero, chairman of the Committee on Higher, Technical and Vocational Education, sa mga kasama sa bica¬meral conference committee, na suportado ito ng mga kinatawan education sector na pinamumunuan ng Coordinating Council of Private Educational Associations (COCOPEA).

Ang pinag-isang probisyon sa bicam noong Lunes ay Se¬nate Bill 1359 at House Bills 6483 at 7584, na pawang nagsusulong na ipagbawal ang “no permit, no exam” rule.

“The reconciled ‘No Permit, No Exam Prohibition Act,’ is one of the greatest legacies that we can leave behind. Finally, we can get rid of this long-time practice,” sabi ni Escudero.

Maliban sa pagbabawal sa “No Permit, No Exam”, hindi rin papayagan ang anumang polisiya na nagbabawal sa mga estudyante na kumuha ng educational assessments dahil sa hindi pa bayad ang kanilang matrikula at ibang bayarin sa mga pampubliko at pribadong paaralan.

(Dindo Matining)