Tiniyak ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na suportado ng Kamara de Representantes ang pagtatangol at pagbibigay proteksiyon sa territorial integrity ng Pilipinas sa West Philippine Sea (WPS) partikular mula sa ilegal na aktibidades ng China at pambu-bully nito sa mga mangi¬ngisdang Pinoy at secu-rity forces na nagbabantay sa exclusive economic zone (EEZ) ng bansa.

“The House is committed to do everything in its power to protect our rights in the WPS. We fully support our troops and our coast guard patrolling our exclusive economic zone against China’s vessels that turn away our fishermen with a legal right to fish in the WPS,” ayon kay Romualdez.

Pinagtibay ng Kamara ang Resolution (HR) No. 1494 na nagpahayag ng pagkondena sa ilegal na gawain ng China sa WPS kasabay ng kahilingan sa pamahalaan na itaguyod at depensahan ang sovereign rights sa EEZ ng bansa.

Ayon pa kay Romualdez, “We also commit to enhancing our defense posture in the WPS through legislation and by exer-cising Congress’s power of the purse.”

(Eralyn Prado)