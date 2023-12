HAHATULAN ng US District Court sa Marso sa susunod na taon ang isang Pinoy na nabistong nameke ng may 300 kasal at iba pang dokumento ng mga Pilipino para legal na manirahan sa Amerika.

Ito’t matapos mapatunayan ng federal jury sa Boston ang pagkakasangkot ng Pinoy na si Engilbert Ulan, 42-anyos, ng Los Angeles, California, sa kasong large-scale conspiracy to commit marriage and immigration fraud sa US.

Ayon sa rekord ng korte, US Department of Justice, natuklasan na kabilang si Ulan sa mga na­ngasiwa ng 300 kaso ng arranged marriage ng kapwa niya mga Pinoy at iba pang nasyon para makalusot sa immigration law ng Amerika.

Nagtatrabaho umano ito sa isang agency na nag-aayos sa kasal ng mga immigrant sa Amerika na nais maging legal ang pagi­ging mamamayan dito.

Naghahanda at nagsusumite umano ang nasabing ahensiya ng mga pekeng petisyon, aplikasyon at iba pang dokumento para maisagawa ang kasal na binabayaran ng cash ng kanilang mga kliyente ng mula $20,000 hanggang $30,000 o katumbas na P1,500,000.

Pagkatapos nito ay aayusin ng ahensiya ang pekeng seremonya ng kasal sa mga kapilya, parke at iba pang lugar.

Kukunan ng larawan ng ahensiya ang mga undocumented client at mga asawa nilang US citizen at saka ipadadala ang mga ito sa US immigration kasama ang petisyon.

