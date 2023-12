MATATAGPUAN sa Pilipinas ang pinakabagong species o uri ng pagong sa buong daigdig at tinawag ito bilang Philippine box turtle o Cuora philippinensis.

Nadiskubre sa Davao City ang nasabing pagong na kasing laki lang ng Sa ulat, sinimulan ang pag-aaral sa naiibang uri ng pagong noong nakaraang taon.

Noong panahon na iyon, itinuturing ito ng mga tauhan ng Philippine Eagle Foundation (PEF) bilang Southeast Asian box turtle.

“They ran a DNA analysis and also nireview din nila ‘yung morphology ng turtles,” ayon kay Forest Restoration marketing officer Harold Kim Manla.

Pagkalipas ng masusing pag-aaral, natuklasan na kakaibang species ang nasabing pagong kumpara sa Southeast Asian box turtle kaya tinawag itong Philippine box turtle dahil sa Pilipinas lang ito makikita.

Tiniyak naman ng PEF na ligtas sa panganib ang pinakabagong lahi ng mga pagong.

“Marami na pong box turtles ang nandoon sa Davao City. They are free roaming. The Philippines is a hotspot for

endemic species and it says a lot about our biodiversity. It sends a message that we Filipinos must take care of our forests. We need to step up more and help create a sanctuary for our wildlife

here in the Philippines,” paliwanag ni Manla.