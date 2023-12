Papa P, Alessandra, Sam patok abroad

Nakakatuwa na patok sa ibang mga bansa ang mga Pinoy series na pinapalabas globally sa mga streaming apps.

Nauna nga riyan ang ‘Linlang’ na pinagbibidahan nina Paulo Avelino, Kim Chiu, at JM de Guzman na pinalabas sa Prime Video.

Hindi nga lang mga Pinoy ang tumutok sa series at nanggigil kay Juliana (Kim) dahil pati na rin ang ibang mga lahi ay nanggigil sa inis sa character niya.

Sa katunayan, ang ‘Linlang’ ang 11th most watched series sa Prime Video globally.

This week naman ay may Filipino series ang pumatok sa international audience at ito nga ang ‘Replacing Chef Chico’ na mapapanood na ang lahat ng episodes sa Netflix.

Ang pinagbibidahang series nina Piolo Pascual, Alessandra de Rossi, at Sam Milby ay number 9 sa Netflix’s Global Non-English TV Top 10.

Gaya ng ‘Linlang’, umuulan din ng magandang papuri ang 1st Filipino Netflix series kaya hindi naman nakakapagtaka na maging Top 9 ito.

Patunay lamang ito na kaya ng mga Pinoy na makipagsabayan sa mga naglalakihang production companies sa paggawa ng mga magaganda at world-class content.

Congratulations!

(Byx Almacen)