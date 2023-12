Paolo umiwas sa isyu ng trademark cancellation ng ‘EB’?

Obvious ang pagiging absent ni Paolo Contis sa premiere night ng ‘Ikaw at Ako’ noong Tuesday.

Si Paolo nga kasi at si Rhian Ramos ang bida sa pelikulang ‘yon na kasalukuyang palabas na sa mga sinehan.

Walang paliwanag si Paolo tungkol sa hindi niya pagsipot doon, pero marami ang naniniwala na umiwas ang isa sa hosts ng ‘Eat Bulaga’ na matanong siya tungkol sa panalo nina Tito Sotto, Vic Sotto, Joey de Leon sa laban ng mga ito sa Television and Production Exponents, Inc. o TAPE, Inc. sa pangalang ‘Eat Bulaga’ at ‘EB’.

Kinansela nga kasi ng Intellectual Property Office of the Philippines (IPOPHIL) ang trademark registration ng TAPE, Inc. sa pangalang ‘Eat Bulaga’ at ‘EB’.

Eh noong Tuesday mismo lumabas ang balitang ‘yon kaya marami ang naniniwalang umiwas si Paolo na matanong tungkol doon kaya baka raw iyon ang dahilan sa hindi niya pagsipot sa ‘Ikaw at Ako’ premiere night.

Si Paolo, pati si Isko Moreno nga naman ang main hosts ngayon ng ‘Eat Bulaga’ kaya natural lang na matanong din sila ng press ng tungkol doon, ha!

‘Yun na!

(Jun Lalin)