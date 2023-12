Pagkilala sa galing ng mga kabataang atleta

Sa Pilipinas, ang sports ay hindi lamang isang larangan ng kumpetisyon o libangan. Malaki rin ang papel nito sa paghubog sa ating kabataan tungo sa mas produktibong lipunan bilang parte ng nation-building. Kaya palagi kong paalala sa mga kabataan na: “Get into sports, stay away from drugs to keep us healthy and fit.”

Kaya naman sa pagdiriwang ng Siklab Youth Sports Awards ngayong taon na ating dinaluhan noong December 4 sa Taguig City, hindi lamang natin kinikilala ang husay at dedikasyon ng ating mga atleta, kinikilala rin natin ang kanilang ambag sa paghubog ng mas matatag at masiglang bansa.

Bilang Chair ng Senate Committee on Sports, ang pangunahing adbokasiya ko ay ang pagpapalakas ng grassroots sports development upang mabigyan ng mas maraming oportunidad ang mga kabataan na matuklasan at mahasa pa ang kanilang potensyal sa sports.

Kaya naman isa ako sa mga nagtaguyod sa pagtatatag ng National Academy of Sports sa New Clark City sa Tarlac. Sa ilalim ng Republic Act 11470 na isa tayo sa authors at co-sponsors, nagbibigay-daan tayo sa mga kabataang atleta na makapag-training habang nag-aaral kung saan hindi nila kailangang isakripisyo ang kanilang edukasyon para sa kanilang pangarap.

Bukod pa rito, ang aking panukalang Philippine National Games Act ay naglalayong magtatag ng isang komprehensibong pambansang programa para sa grassroots sports development sa bansa. Kung maisasabatas, layunin nito na ma-institutionalize ang regular na pambansang kumpetisyon na mas inklusibo sa lahat ng kabataang atleta nasaan man sila sa bansa.

Mahalaga rin ang patuloy na suporta at paglalaan natin ng sapat na budget para sa Philippine Sports Commission. Ito ay upang matiyak na ang ating mga atleta ay may sapat na suporta para lumahok sa mga international competitions, at para na rin sa pagpo-promote ng grassroots sports programs. Kabilang din sa ating ipinaglaban ay ang pondo upang maisaayos ang ating mga pasilidad tulad ng Rizal Memorial Complex at PhilSports Complex.

Sa paggunita sa Siklab Youth Sports Awards, binigyang-pugay natin ang ating mga kabataang atleta na patuloy na nagbibigay-inspirasyon at nagpapakita ng kahusayan ng Pilipino sa buong mundo. Pinarangalan din nila ako bilang “Godfather of the Year” dahil sa ating mga pagsisikap na mapaganda ang sports sector sa bansa. Sabi ko nga, with or without award ay patuloy akong magseserbisyo para sa aking mga kapwa Pilipino at susuporta sa sports community sa abot ng aking makakaya.

Bukod sa ating pagtulong sa mga kabataang atleta, patuloy rin ang aking trabaho sa Senado bilang inyong lingkod at walang tigil din ang aking opisina sa pagbibigay ng suporta sa abot ng aming makakaya sa mga nangangailangan.

Nito lamang November 30, dumalo tayo sa pagsisimula ng Bicameral Conference Committee ng General Appropriations Bill o House Bill 8980 kasama ang iba pang mga mambabatas. Tinalakay namin ang panukalang budget ng bansa para sa taong 2024 at siniguro natin na hindi mapapabayaan ang sektor ng kalusugan at palakasan.

Pagkatapos nito, dumalo tayo bilang panauhin sa 48th Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines Annual National Convention na ginanap sa Pasay City. Sinaksihan din natin ang groundbreaking ceremony ng itatayong Super Health Center sa Malabon City kasama sina Mayor Jeannie Sandoval, Vice Mayor Ninong Dela Cruz at iba pang opisyal. Namahagi tayo ng grocery packs para sa ilang benepisyaryo sa siyudad. Naging bahagi rin tayo ng 2nd NCR Senior Citizens Stakeholders Summit 2023 na ginanap sa Pasay City. Bagama’t magkakaiba ang sektor na ating nakasalamuha, ipinahayag ko ang aking suporta sa kanilang mga adhikain.

Masaya rin ako na noong December 1, naganap na ang turn-over ceremony para sa isang multi-purpose building, mga day care center, at isang multi-purpose vehicle sa Barangay Malabog, Paquibato District, Davao City. Ang mga proyektong ito ay ating isinulong na maisakatuparan noon.

Noong December 5, inisponsor ko bilang Chair ng Committee on Health ng Commission on Appointments ang pagkumpirma sa appointment ni Dr. Teodoro Herbosa bilang Health Secretary. Sinuportahan ko rin ang pagkumpirma kay Francis Tiu-Laurel bilang Agriculture Secretary. Pinaalalahanan ko sila na palaging unahin ang kapakanan ng mahihirap nating mga kababayan.

Naging guest speaker naman tayo sa opening ceremony ng 59th Philippine Association of Medical Technologists, Inc. Inihayag ko ang aking buong suporta sa ating medical professionals, kabilang na ang mga MedTech, bilang pagkilala sa kanilang mahalagang papel sa pagpapalakas ng sektor ng kalusugan.

Nakilahok din tayo sa year-end activity at Christmas party ng Provincial Board Members League of the Philippines-Eastern Visayas Chapter na ginanap sa Pasay City nang gabing iyon. Paalala ko sa aking mga kasamahang lingkod-bayan, kahit magkakaiba ang aming mga posisyon, iisa ang layunin naming maglingkod sa bayan.

Noong December 6, nagtungo naman tayo sa National Assembly ng Philippine Councilors League sa Pasay City kung saan nakiisa tayo sa mga katulad nating public servants at nagpakita ng suporta sa kanilang mga adhikain para sa kanilang komunidad.

Nagbigay rin ng tulong ang aking opisina sa mga biktima ng sunog, tulad ng 39 na pamilya sa Davao City. Mayroon ding 192 na biktima ng sunog noon sa Palimbang, Sultan Kudarat; 13 sa Butuan City; at isa pa sa Nasipit, Agusan del Norte na ating binigyan ng dagdag na tulong upang makabangon. Binigyan din sila ng pambili ng mga materyales para sa pag-aayos ng kanilang mga tahanan mula sa programa ng NHA na dati na nating sinusuportahan.

Nakapagbigay rin tayo ng karagdagang tulong sa 920 mahihirap sa Gapan City at 1,000 residente ng Rizal sa Nueva Ecija. Tumanggap din sila ng karagdagang tulong mula sa gobyerno katuwang ang GP Party-list.

Tumulong din tayo sa 16 na maliliit na negosyante sa Makilala, North Cotabato, bukod pa sa natanggap nilang livelihood kits sa DTI na parte ng programa na ating sinusuportahan.

Nakatulong din tayo sa mga nawalan ng trabaho, kabilang ang 180 sa Victorias City, Negros Occidental; 205 sa Tuguegarao City, Cagayan; 180 sa Dumangas, Iloilo; 484 sa Labason, Zamboanga del Norte; 472 sa Merida, Leyte; at 194 sa Mabini, Trinidad, at Valencia sa Bohol. Pinagkalooban din sila ng pansamantalang trabaho mula sa DOLE.

Binabati ko rin ang 800 TESDA graduates ng Cabuyao Athletes Basic School sa Laguna, kung saan nag-abot din tayo ng dagdag na suporta para sa kanila.

Nakapamahagi rin tayo ng bola at shirts bilang pamaskong handog sa ilang residente ng Quezon City kasama si Coun. Mikee Belmonte.

Sa huli, sa kabila ng mga hamon sa ating buhay at sa ating pagka-Pilipino, dalangin ko na sana ay patuloy tayo sa ating pagkakaisa at pagmamahalan sa isa’t isa. At sa nalalapit na Pasko, sana ay patuloy tayong magmalasakit sa mga kababayan natin, lalo na ang mga mahihirap.