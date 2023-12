P1M alok vs 4 suspek sa msu bombing

NAG-ALOK ng P1 milyong pabuya si Sultan Kudarat Governor Pax Ali Mangandadatu sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon sa mga awtoridad para matunton at madakip ang apat na suspek na nagpasabog sa gymnasium ng Mindanao State University (MSU) sa Marawi City noong Linggo.

“We intensely condemn this barbaric, terroristic and inhumane act. We hoped the reward would help hasten the resolution of the case and bring justice to the victims,” saad ni Mangandadatu.

Nangako si Mangandadatu na magiging confidential ang katauhan ng mga tipster para sa kanilang kaligtasan gayundin ng kanilang pamil­ya.

Noong Miyerkoles, inilabas ng Philippine National Police (PNP) ang larawan nina Kadapi Mimbesa, alyas ‘Engineer’ at Arsani Membisa alyas ‘Khatab’ na ayon sa mga saksi ay sabay na pumasok sa gym ng MSU habang idinaraos ang isang misa pasado alas-sais nang umaga.

Samantala, nabatid na naging estudyante ng MSU si alyas ‘Engineer’ at bagong gradweyt lang ito sa unibersidad. Kilala umano ito na mabait at mabuting tao kaya bago nangyari ang pagsabog ay nakita itong tensiyonado habang abala sa kanyang cellphone.

Nakita rin sa CCTV footage nang lumabas ito sa gymnasium bandang alas-nuwebe nang umaga na sinundan ni Khatab may 20 minuto bago ang pagsabog.

Mga miyembro ng Daulah Islamiyah-Maute group ang dalawang person of interest gayundin ang ikatlong suspek na hindi pa tinutukoy. Lahat sila ay may mga nakabinbing arrest warrant.

Wanted si Khatab sa kasong murder habang si Engineer naman ay eksperto sa paggawa ng mga improvised explosive device.

Sila rin ang itinuturong nagpasabog sa isang power tower sa Kauswagan, Lanao del Norte noong Setyembre na ikinasawi ng isang pulis.

(Edwin Balasa)