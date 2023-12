Nueva Ecija, San Juan humaharabas sa PSL

NAGLILIYAB pa rin ang Nueva Ecija at San Juan matapos pataubin ang kani-kanilang mga katunggali sa PSL President’s Cup sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan nitong Miyerkoles ng gabi.

Tinambaoan ng San Juan ang NKT Snipers, 109-85, habang itinumba ng Nueva Ecija ang Caloocan, 76-63, para panatiling malinis ang kanilang kartada.

Umangkla ang San Juan sa kanilang mainit na shooting kung saan tumipa sila ng 14 na three-point shots sa pangunguna ni John Galinato.

Bumitaw ng lima mula sa three-piint area si Galinato para tumapos ng 19 puntos at giyahan ang Kings na maiposte ang ikalawang sunod na panalo.

Habang abala si Galinato sa pagkamada ng puntos, nakatuon naman ang pansin ni Mike Malonzo sa pagbingwit ng rebounds.

Tinapos ni Malonzo ang laro ng may double-double performance na 16 points at 11 rebounds.

Ang dating player ng NLEX Road Warriors na si AC Soberano ay nag-ambag ng 15 puntos habang may 11 naman si Zach Huang at tig-10 kina Orlan Wamar at Agem Miranda para sa San Juan.

Lalim ng bangko at mas agresibong atake sa shaded lane naman ang naging sandigan ng Nueva Ecija sa pagdispatsa sa Caloocan.

Umangkla ang Capitals sa pagbingwit ng 51 rebounds, mas marami ng 21 puntos sa Supremos.

Nagresulta ito ng karagdagang 17 puntos para sa Nueva Ecija team na pag-aari ni Bong Cuevas.

May kabuuang 65 puntos naman ang naitala ng Nueva Ecija mula sa mga player na galing sa bangko kumpara sa naiambag na 39 ng Caloocan.

(Lito Oredo)