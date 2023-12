Nang-aano ka eh! Chot Reyes napikon tapos nakipagsigawan sa import ng KBL champion Anyang squad

PINANATILI nina Rhenz Abando at ng Korean Basketball League (KBL) champion Anyang na walang panalo ang TNT Tropang Giga sa kampanya nito sa EASL Home and Away, 105-97, sa Seoul, South Korea nitong Miyerkoles ng gabi.

Nanguna si Seongwon Choi para sa home team na may 24 puntos, kasama ang dating NCAA Rookie-MVP na si Rhenz Abando, na nagbuhos ng 13 puntos tampok ang mga clutch baskets sa homestretch upang palasapin ng isa pang masaklap na kabiguan ang Tropang Giga.

Ang import na si Daryl Monroe ay may double-double na 21 puntos at 10 rebounds para sa kasalukuyang KBL champion, na nagpaangat sa rekord nito sa 2-0.

Muntik pang magkaroon ng kaguluhan matapos na si Monroe ay masangkot sa mainitang sagutan kay dating Gilas Pilipinas coach at TNT senior consultant Chot Reyes dahil ang import ng Anyang ay nagkubli sa likod ng Tropang Giga huddle habang nasa deadball situation.

Matatandaan na si Abando ay naglaro sa Gilas Pilipinas sa ilalim ni Reyes subalit kaunting panahon lamang naipasok sa laro.

Hindi nasustina ng TNT ang malaking numero mula sa trio nina Quincy Miller, Rondae Hollis-Jefferson at Calvin Oftana para makabawi sa laban kung saan hindi nito nakasama si Jayson Castro.

Natamo ng Tropang Giga ang kanilang ikaapat na sunod na pagkatalo. Nasa bingit na sila ng elimination sa group phase.

Nagtapos si Miller na may game-high na 35 puntos at siyam na rebounds kabilang ang isang three-pointer na nagpalapit sa TNT sa 102-95 sa huling dalawang minuto.

Nagdagdag si Hollis-Jefferson ng 29 points at walong rebounds, habang si Oftana ay may 25 points na may limang three-pointers.

(Lito Oredo)