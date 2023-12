Nanay ni Gerald, Julia iniintriga

One thing na ikapupuri mo talaga kay Gerald Anderson ay ang pagiging mabuting anak.

At kitang-kita `yon sa mga ginagawa niya sa kanyang ina, kahit hindi niya madalas nakakasama.

Remember, may moment sa buhay ni Gerald na bigla na lang niyang sinurpresa ng isang bonggang sasakyan ang kanyang nanay, si Mommy Evangeline (Vangie ang tawag ng marami).

Ang dami ngang naiyak sa video na `yon, na talagang gulat na gulat ang nanay ni Gerald nang biglang-bigla ay nasa gate na niya ang bagong-bagong sasakyan.

At ngayon naman, super bonding ang mag-ina sa United Arab Emirates, at ang bongga ng mga ganap sa kanila, ha!

Parang bumalik nga sa pagka-‘bagets’ si Gerald, na namamasyal na kasama ang kanyang madir.

Aliw ang mga netizen sa closeness ng mag-ina, ha! At sabi nga, ang sarap maging anak si Gerald.

“Suroy-suroy sa mi sa akong mama,” caption ni Gerald, kasunod ang United Arab Emirates flag.

At base sa translation ng Instagram, ang ibig sabihin noon ay, “Strolling around with my mom.”

At siyempre, ang daming netizen ang naghahanap kay Julia Barretto.

Bakit daw hindi kasama si Julia?

At may mga nang-intriga na agad, na hindi sinama si Julia, dahil mas bet lang ni Gerald na ma-solo ang kanyang ina.

Na kesyo ayaw rin daw makasama ni Mommy Evangeline si Julia.

Kaloka, ‘di ba? May kanya-kanyang opinion, theory agad ang mga netizen, na hindi lang nakitang kasama si Julia sa bonding ng mag-ina, kung ano-ano na ang naiisip nilang dahilan.

Kaya pakiusap din ng iba, huwag nang intrigahin, dahil bonding nga raw ‘yon ng mag-ina, na minsan lang naman nangyayari dahil busy nga si Gerald, at sa ibang lugar nakatira ang ina.

At di ba nga, may mga pagkakataon naman na sa mga okasyon ng nanay ni Gerald ay kasama niya si Julia?

At siyempre, may mga fan pa rin na binubuhay ang tandem nina Gerald at Kim Chiu. Na umaasa sila, na sa bandang huli, ang dalawa pa rin ang magkakatuluyan.

Well, mukhang kuntento naman si Gerald sa relasyon nila ni Julia. At bongga nga na tahimik lang ang relasyon nila, ha! Hindi ito maingay na katulad ng ibang relasyon, na konting kibot, nasa social media na agad ang lahat ng ganap.