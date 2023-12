Namumuro sa Paris Olympics! Pinoy lifter John Febuar Ceniza sinungkit silver sa IWF Grand Prix

PINATATAG ni Cebuano weightlifter John Febuar Ceniza ang kanyang inaasam na silya para sa 2024 Paris Olympics matapos masungkit ang pilak sa nagpapatuloy na 2023 IWF Grand Prix II simula noong Disyembre 4 hanggang 14 sa Aspire Dome sa Doha, Qatar.

Hindi nakapagwagi ng medalya sa snatch at clean and jerk ang 25-anyos na si Ceniza subalit nagawa nitong pumangalawa sa overall lift at nakuha ang pilak sa kabuuang 298kgs ng men’s 61kgs class na nilahukan ng 23 lifters.

Nagtapos siyang fourth placer sa snatch na may 133kgs at fifth naman sa clean and jerk na may 165kgs lift.

Pinatibay ng resulta bilang ika-6 na pwesto ni Ceniza ang kanyang IWF rankings sa men’s 61kgs, na posisyon na kailangan niyang panatilihin hanggang sa matapos ang qualification timeline sa Abril 2024, para gawing pormal ang kanyang pagpasok sa Paris Games.

(Lito Oredo)