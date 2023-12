Nagpapagaling pa sa mga injury! June Mar Fajardo, Terrence Romeo garahe pa rin para sa San Miguel

Mga laro Biyernes: (PhilSports Arena)

4:00pm – NLEX vs Rain or Shine

8:00pm – SMB vs NorthPort

WALANG 48-oras na pahinga, balik ng PhilSports Arena sa Pasig ang NorthPort ngayon para sa pangalawang laro ng back-to-back-to-back sa PBA Commissioner’s Cup.

Nitong Miyerkoles, ipinagpag ng Batang Pier ang Converge 111-95 para sa pangalawang sunod na panalo at 4-2 card.

Mag-isa sa sixth place ang NorthPort, nasa unahan lang nila ang San Miguel Beer (3-1) na makakabalugbugan sa second game mamaya.

Swabe ang laro ni import Venky Jois sa mga locals sa pangunguna nina Arvin Tolentino, Joshua Munzon, Cade Flores at Fran Yu.

May iniindang pananakit ng kaliwang hita si Jois pero kumayod pa ng 39 points, 21 rebounds, 6 assists, 4 blocks kontra FiberXers.

“It’s been tough ever since the Magnolia game (Nov. 17). Just rehab and prepare for each game so we just have to find the perfect balance to getting it better, put the work that we need to win games,” ani Jois. “We got a tough stretch in the next five days we have two more games, but after that we get some break and then I get to probably heal my hamstring.”

Wala pang June Mar Fajardo, Terrence Romeo, Jeron Teng at Vic Manuel pero rumolyo sa tatlong sunod na panalo ang Beermen.

Higit isang linggong pahinga ang SMB matapos itumba ang huling biktimang Rain or Shine 115-110 nang basagin ng malutong na tres ni Marcio Lassiter ang huling tabla sa 108-108 noong November 29.

Sina Ivan Aska, Chris Ross, CJ Perez, Jericho Cruz at Lassiter ang pangunahing bumubuhat sa Beer.

Dahil kulang sa bigs, ni-reactivate ng San Miguel si Jeepy Faundo para kay Fajardo na ibinaba sa injured/reserve list.

Inilagay naman si Manuel sa Unrestricted Free Agent With Rights to Regular Salary list.

(Vladi Eduarte)